Новичок «Зенита» Маркизио станет самым высокооплачиваемым игроком чемпионата России

Стала известна зарплата новичка футбольного клуба «Зенит» – полузащитника Клаудио Маркизио. Как сообщает 4 сентября издание Eurosport.it, годовой оклад итальянского футболиста составит 6,5 млн евро. В «Ювентусе», где он играл до этого, Маркизио получал 3,5 млн евро.

Таким образом, итальянец будет получать больше всех как в «Зените», так и в целом в Российской премьер-лиге. Примечательно, что до этого самым высокооплачиваемым игроком в России был также футболист «Зенита» – полузащитник Леандро Паредес с зарплатой 5 млн евро в год.

Ранее Маркизио заявил, что у него не было сомнений в переходе в «Зенит». Перед подписанием контракта с петербуржцами он советовался с бывшим капитаном сине-бело-голубых и своим соотечественником Доменико Кришито.

Ожидается, что Маркизио приедет в Петербург в конце недели. В ближайших планах у «Зенита» товарищеский матч с «Кайратом» 9 сентября и матч 7-го тура чемпионата РПЛ против «Оренбурга».