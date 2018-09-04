Лось умер после прогулки по Обухово

Лесной гость, побывавший накануне в петербургской промзоне, при помощи людей все-таки вернулся в естественную среду обитания, однако он не смог пережить пребывания в городе.

Петербуржцы заметили заблудившегося лося в промзоне около станции метро «Обухово» утром 3 сентября. Для того чтобы вернуть его в лес, потребовались усилия специалистов сразу нескольких ведомств: комитета по природопользованию, управления ветеринарии, МЧС, полиции, а также Центра реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин». Об этом сообщает городской комитет по природопользованию.

Сначала животное обездвижили при помощи специального ружья, стреляющего дротиками со снотворным. После этого лесного жителя поместили в прицеп и вывезли в охотничьи угодья Тосненского района. Животное пришло в себя, однако травмы, полученные сохатым в непривычной городской среде, оказались смертельными. Как заявили в комитете, лось прошел всего несколько сотен метров и упал.

Экологи напоминают, что сейчас у лосей начался сезон размножения, который продлится до конца октября. В это время животные ведут себя активнее, чем обычно, и теряют осторожность, поэтому их и можно заметить в неожиданных местах.

Также напомним, что это далеко не первый раз, когда лоси выходят в город. Один из последних случаев зафиксирован в июле, когда три молодых лося решили прогуляться около Южной ТЭЦ.