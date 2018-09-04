Setl City отремонтировала помещения Свято-Владимирской школы

Setl City

Setl City отремонтировала помещения Свято-Владимирской школы Воскресенского Новодевичьего монастыря на Московском пр. для создания трапезной. Работы произведены на благотворительной основе. Обновленный обеденный зал и полностью оборудованную кухню освятили 1 сентября, в День знаний.

Специалисты Setl City смонтировали электрические сети, водопровод и канализацию, современные системы противопожарной защиты и охраны, обновили систему отопления. Приобретены новые стулья и столы в обеденный зал, а также закуплено все необходимое технологическое оборудование для производственных цехов, в т.ч. холодильные камеры. Теперь трапезная сможет ежедневно обслуживать в две смены 286 человек – учащихся школы, педагогов и представителей духовенства.

Setl City не первый раз оказывает благотворительную помощь социальным учреждениям. Так, в прошлом году компания помогла с ремонтом больнице Св. Георгия в Петербурге. Без прекращения работы больницы было смонтировано ограждение и восстановлена подпорная стена пандуса. Setl City также на безвозмездной основе установила новое ограждение возле школы №550 Центрального района Санкт-Петербурга и оштукатурила часть фасада. Застройщик на собственные средства осуществил замену ограждений по периметру детского сада №1 Московского района Петербурга. Были установлены автоматические ворота и калитки с контролем доступа на территорию, противопожарные двери в здании.

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