Сотрудник ФСИН пригвоздил заключенного к кухонному столу за внеурочный прием пищи

Инспектор исправительной колонии в Марий Эл обвинен в истязании заключенного, который решил потрапезничать во время уборки территории. Когда воспитательные слова у сотрудника закончились, он взял нож.

Как сообщает следственное управление СК по Марий Эл 4 сентября, младшему инспектору исправительной колонии № 5 УФСИН по региону предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сопряженном с насилием. Так следствие квалифицировало беседу сотрудника с заключенным, застигнутым врасплох на кухне колонии за приемом пищи 25 декабря 2017 года.

«Осужденный должен был убирать снег на территории. В ходе разговора обвиняемый нанес нарушителю распорядка удар ножом по кисти левой руки», – уточняют в СУ СК по Марий Эл.

Судя по опубликованной на сайте ведомства фотографии со следственного эксперимента, инспектор вонзил потерпевшему нож в тыльную сторону ладони, лежащей на столе.

Видимо, сотрудник ФСИН не признавал вину, так как следствию пришлось назначать и проводить шесть судебно-медицинских экспертиз и три исследования на «Полиграфе». Дело готовится к передаче в суд.

Исправительная колония № 5 общего режима располагается на территории бывшей воинской части в поселке Ясный в сорока километрах от Йошкар-Олы. Здесь содержатся мужчины, впервые приговоренные к лишению свободы. Колония рассчитана на 606 человек.