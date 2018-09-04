18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +22
$ 68.27р
79.02р
14:36 04.09.2018
Расширенный поиск

Власть
04.09.2018 12:05
Печать

США и Россия выступили единым фронтом против запрета боевых роботов-убийц

Государства, которые выступают против разработок и применения смертоносных автономных систем вооружений (боевых роботов-убийц), не получили поддержки на переговорах в Женеве. Как пишет 4 сентября «Коммерсантъ», неожиданно Россия и США оказались на одной стороне — они выступили против запрета. 

В результате ООН отказалась выдать мандат на «выработку юридически обязывающего международного договора в этой сфере». В переговорах принимали участие представители 88 стран, за запрет роботов-убийц выступили только 26 государств, в том числе Австрия, Аргентина, Бразилия, Боливия и Ватикан.

Против предложения среди прочих высказались Россия, США, Израиль и Япония. Франция и Германия предлагали компромиссный вариант — принять политическое заявление о ключевой роли человека при использовании подобных роботов. Эту идею готова была одобрить Россия, но ее не поддержали другие участники переговоров.

Отметим, производство подобных систем вооружения постоянно растет. Так, по подсчетам американской компании MarketsandMarkets, рынок технологий искусственного интеллекта военного назначения уже в 2017 году превысил 6 млрд долларов, а к 2025-му может вырасти еще втрое.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
Setl City
04.09.2018 12:06

Setl City отремонтировала помещения Свято-Владимирской школы

Setl City отремонтировала помещения Свято-Владимирской школы Воскресенского Новодевичьего монастыря на Московском пр. для создания трапезной. Работы произведены на благотворительной основе. Обновленный обеденный зал и полностью оборудованную кухню освятили 1 сентября, в День знаний
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
04.09.2018 11:10

"Дальпитерстрой" готовит к сдаче крупный ТРЦ

К концу года СК "Дальпитерстрой" планирует сдать в эксплуатацию один из самых крупных на Васильевском острове торгово-развлекательный и деловой центр. Он будет располагаться по адресу ул. Наличная, 44.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
04.09.2018 10:30

Специальные цены на рейсы в Германию с «Уральскими авиалиниями»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в преддверии зимнего сезона снижает цены на рейсы в Германию из Санкт-Петербурга и Москвы
ПАО «Группа ЛСР»
03.09.2018 18:07

«Супер Новая» квартира-трансформер от «Группы ЛСР»

«Группа ЛСР» представила своим покупателям новый продукт: «Супер Новую» квартиру-трансформер в двух домах жилого комплекса «Цветной город», продажи в которых открылись сегодня
Группа Компаний «РосСтройИнвест»
03.09.2018 16:33

Шествие «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» 8 сентября

В эту субботу, 8 сентября, состоится памятное шествие «ВЕЧНО ЖИВЫЕ», посвященное 77-й годовщине начала Великого подвига ленинградцев и защитников города длиной в 900 блокадных дней
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
03.09.2018 16:18

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитные линии Кузбасской топливной компании

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Кузбасская топливная компания» продолжают долгосрочное сотрудничество. С декабря 2017 года по август 2018 года партнеры заключили несколько кредитных соглашений, в соответствии с которыми банк предоставляет угольной компании кредиты общим лимитом 500 млн рублей и 15 млн евро
ГК «Эталон»
03.09.2018 16:08

Группа «Эталон» провела строительные уроки в День знаний

В День знаний, 1 сентября, Группа «Эталон» провела серию строительных уроков для первоклассников петербургской школы, которую в рамках реализации ЖК «Ласточкино гнездо» построила компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Занятия для малышей проходили в игровой форме
Группа компаний «ЦДС»
03.09.2018 12:33

В Мурино открылась новая общеобразовательная школа

Общеобразовательная школа на 700 учеников открылась в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области. МОБУ «Муринская СОШ №3» полностью укомплектована и готова к началу учебного года
ПАО «Группа ЛСР»
03.09.2018 12:10

Школа и детский сад в жилых комплексах «Группы ЛСР» приняли первых воспитанников

На территории жилого квартала в Калининском районе, сформированного «Группой ЛСР» открылись детский сад и начальная школа – 1 сентября их порог переступили юные жители комплексов «Калина-парк», «Калейдоскоп» и Cinemа. Оба социальных объекта построены «Группой ЛСР» и сданы в прошлом году
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
03.09.2018 12:03

Аэрофлот получил сорок восьмой самолет Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот пополнил парк воздушных судов сорок восьмым отечественным самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100)
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
03.09.2018 11:56

Дальний Восток ближе с субсидированными авиабилетами

В авиакассах доступны льготные билеты во Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Иркутск и другие
Пресс-служба «Главстрой – Санкт-Петербург»
03.09.2018 11:54

В жилом комплексе "Юнтолово" открыта школа на 825 учащихся

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург», сообщает об открытии общеобразовательной школы на 825 мест на территории жилого комплекса «Юнтолово» в Приморском районе