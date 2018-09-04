США и Россия выступили единым фронтом против запрета боевых роботов-убийц

Государства, которые выступают против разработок и применения смертоносных автономных систем вооружений (боевых роботов-убийц), не получили поддержки на переговорах в Женеве. Как пишет 4 сентября «Коммерсантъ», неожиданно Россия и США оказались на одной стороне — они выступили против запрета.

В результате ООН отказалась выдать мандат на «выработку юридически обязывающего международного договора в этой сфере». В переговорах принимали участие представители 88 стран, за запрет роботов-убийц выступили только 26 государств, в том числе Австрия, Аргентина, Бразилия, Боливия и Ватикан.

Против предложения среди прочих высказались Россия, США, Израиль и Япония. Франция и Германия предлагали компромиссный вариант — принять политическое заявление о ключевой роли человека при использовании подобных роботов. Эту идею готова была одобрить Россия, но ее не поддержали другие участники переговоров.

Отметим, производство подобных систем вооружения постоянно растет. Так, по подсчетам американской компании MarketsandMarkets, рынок технологий искусственного интеллекта военного назначения уже в 2017 году превысил 6 млрд долларов, а к 2025-му может вырасти еще втрое.