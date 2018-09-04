Происшествия
Защитник участника «банды ГТА» сам отправится в колонию — за попытку хищения денег у гадалки
На 3 года в колонию отправил Хамовнический суд Москвы адвоката Абубакара Манаева. Защитника одного из участников банды ГТА признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Об этом 4 сентября сообщает газета «Коммерсант». Как удалось доказать в суде, юрист пытался похитить 10 миллионов рублей у гадалки Нонны Михай. За эту сумму Манаев обещал фигурантке дела о хищениях в «Нота-банке» рассмотрение дела в особом порядке и условный срок.
Адвоката задержали с поличным при получении половины суммы, пяти миллионов. По информации прессы, юрист не отрицает вины и сотрудничает со следствием.
Справка:
Гадалка Нона Михай проходит обвиняемой по делу о хищении средств вкладчиков «Нота-банка». Михай, по версии следствия, была связана с руководителями и владельцами этой кредитной организации, лишившейся лицензии в 2015 году. Ущерб по делу «Нота-банка» оценивается более чем в 2 миллиарда рублей. Приговор Михай, по состоянию на начало сентября, вынесен не был.
С делом «Нота-банка» связан Дмитрий Захарченко, занимавший должность заместителя начальника управления в ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Захарченко в частности обвиняют в том, что он предупреждал руководство банка о проверках.
9 августа 2018 года Московский областной суд поставил первую точку в деле о жестоких убийствах на дорогах Подмосковья. Четверо членов банды GTA наказаны максимально строго и навсегда останутся в колонии, еще один выйдет на свободу через 20 лет.