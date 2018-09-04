Защитник участника «банды ГТА» сам отправится в колонию — за попытку хищения денег у гадалки

На 3 года в колонию отправил Хамовнический суд Москвы адвоката Абубакара Манаева. Защитника одного из участников банды ГТА признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Об этом 4 сентября сообщает газета «Коммерсант». Как удалось доказать в суде, юрист пытался похитить 10 миллионов рублей у гадалки Нонны Михай. За эту сумму Манаев обещал фигурантке дела о хищениях в «Нота-банке» рассмотрение дела в особом порядке и условный срок.

Адвоката задержали с поличным при получении половины суммы, пяти миллионов. По информации прессы, юрист не отрицает вины и сотрудничает со следствием.