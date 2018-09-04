Петербуржец обещал взорвать парадную в Колпино, где живет его бывшая возлюбленная. Угрозы вылились в уголовное дело

Житель Петербурга стал подозреваемым по уголовному делу после звонка бывшей возлюбленной с угрозами физической расправы над ней и ее детьми. Заодно он намеревался взорвать парадную дома в Колпино, где раньше жил. На рабочем месте в Металлострое оперативники нашли самодельную шашку, в его вещах – части оружия.

Как стало известно «Фонтанке», уголовное дело по статье 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ», возбуждено в Колпинском ОМВД 3 сентября, подозреваемый ограничен подпиской о невыезде. К нему на работу, а мужчина трудится оператором станка в ООО «Техпроект», днем ранее пришли оперативники. Полиция заинтересовалась мужчиной после звонка в дежурную часть 41-летней петербурженки. Заявительница жаловалась: бывший возлюбленный позвонил ей вечером 1 сентября, по телефону угрожал расправой, упомянул о возможном взрыве парадной 47-го дома по проспекту Ленина в Колпино.

На работе подозреваемый мастерил не только детали, но и взрывное устройство. Экспертиза замотанной изолентой 15-сантиметровой шашки показала, что СВУ содержит грамм дымного пороха и относится к категории метательных взрывчатых веществ.

В парадной взрывотехники ничего угрожающего безопасности жильцов не нашли, зато части арсенала остались в вещах «подрывника», хранившегося у бывшей пассии. Приклад, части винтовки «Мосина», ствол от «Маузера», барабан от револьвера и патроны добавили веса уголовному делу.