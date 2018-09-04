На КАД между «Нарвой» и ЗСД закрывают две полосы

Очередное серьёзное ограничение движения вводится сегодня на КАД, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке с 62-го по 68-й километр внешнего кольца, между развязками с Таллинским шоссе (дорога А-180 «Нарва») и ЗСД и Дачным проспектом на период с 4 по 18 сентября перекрывают две полосы движения – третью и четвёртую. На первой и второй вводится ограничение скоростного режима до 50 км/час.

На этом участке АО «ВАД» проведёт работы по устранению колейности.

Пока затора на этом участке не наблюдается: возможно, ведутся подготовительные работы, и полосы ещё открыты.