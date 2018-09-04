На Урале «опасную группировку яблок» уничтожали при участии ФСБ

Спецоперацию по уничтожению 77 кг «запрещенки» в Свердловской области провели сотрудники регионального отделения Россельхознадзора при оперативной поддержке УФСБ.

Яблоки, признанные «запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию подкарантинной продукцией», нашли на одной из овощебаз Екатеринбурга, местоположение которой не уточняется, так как эта информация – оперативная разработка ФСБ. Об этом 4 сентября сообщает издание Znak.com со ссылкой на пресс-службу территориального управления ведомства.

Шесть коробок фруктов изъяли из продажи, после чего плоды «срочно» вывезли за 70 километров от Екатеринбурга. На полигоне «Интер» в Верх-Нейвинске яблоки уничтожили, сначала раздавив ковшом погрузчика, затем переехав колесами, а потом для надежности еще и засыпав песком.

Видео спецоперации под названием «Уничтожена опасная группировка яблок» было опубликовано на видеохостинге YouTube.

Фрукты ликвидированы в соответствии с российским продуктовым эмбарго, которое было введено в ответ на санкции США и ЕС из-за Крыма. Санкции действуют с 2014 года.