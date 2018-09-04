Минтранс предлагает потратить сверхдоходы компаний из «списка Белоусова» на порты и дороги
Развитие портовой инфраструктуры и дорог могут профинансировать за счет компаний из «списка Белоусова». Как пишет РБК, об этом 4 сентября заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
«Некоторые компании из этого списка работают сегодня в морских портах, перегружают те или иные грузы. Вижу возможность такой синергии, когда расширение пропускной способности железной дороги синхронизируется с развитием портовых мощностей, которые берет на себя бизнес», — заявил глава Минтранса.
Дитрих подчеркнул, что в обмен на вложения в инфраструктуру компаниям могут предложить эксплуатировать объект и собирать доход в свою пользу, то есть заключить договор концессии (например, на таких условиях работает ЗСД в Петербурге).
Справка:
9 августа стало известно о предложении Андрея Белоусова изъять у металлургов и производителей удобрений сверхдоходы за 2017 год. СМИ сообщали о положительной резолюции президента РФ на документе, но позже глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что речь идет лишь о согласии проработать вопрос.
В списке оказались 14 металлургических, химических и горнодобывающих компаний: Evraz, «Норникель», ММК, НЛМК, «Северсталь», «Металлоинвест», СУЭК, «Мечел», АЛРОСА, «Полюс Золото», «Сибур», «Фосагро», «Уралкалий» и «Акрон». Утром 10 августа рынок уже отреагировал на эту инициативу — акции упомянутых в письме Белоусова компаний пошли вниз. Всего, по подсчетам помощника Владимира Путина, отчуждение сверхдоходов этих компаний должно пополнить госбюджет на 513,7 млрд рублей. Деньги было предложено потратить на исполнение «майских указов» президента России.
Минпромторг счел «план Белоусова» нецелесообразным. Еще более решительно инициативе Белоусова воспротивился Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Позже помощник Путина встретился с представителями компаний из списка и заявил, что предварительно с ними удалось договориться об инвестициях в инфраструктуру, экологию, цифровизацию на 200 - 300 млрд рублей.