Минтранс предлагает потратить сверхдоходы компаний из «списка Белоусова» на порты и дороги

Развитие портовой инфраструктуры и дорог могут профинансировать за счет компаний из «списка Белоусова». Как пишет РБК, об этом 4 сентября заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Некоторые компании из этого списка работают сегодня в морских портах, перегружают те или иные грузы. Вижу возможность такой синергии, когда расширение пропускной способности железной дороги синхронизируется с развитием портовых мощностей, которые берет на себя бизнес», — заявил глава Минтранса.

Дитрих подчеркнул, что в обмен на вложения в инфраструктуру компаниям могут предложить эксплуатировать объект и собирать доход в свою пользу, то есть заключить договор концессии (например, на таких условиях работает ЗСД в Петербурге).