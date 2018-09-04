В Лондоне появились улицы только для электротранспорта

Девять улиц в центре столицы Великобритании объявлены зоной, свободной от транспорта с двигателями внутреннего сгорания, сообщает BBC.

Официально они называются «зоны сверхнизких уровней выбросов» (ultra-low emissions zones). Пока это означает всего лишь то, что в часы пик по этим улицам могут двигаться только электромобили, гибриды в режиме электротяги, автомобили на топливных элементах, велосипеды и электроскутеры. Зазевавшиеся водители бензиновых и дизельных машин, попавшие на эти улицы в неурочный час, рискуют получить штраф в 130 фунтов (145 евро). За этим будет следить специальная автоматизированная система, способная читать автомобильные номера. Часы работы «зон сверхнизких выбросов» – с 7 до 10 часов и с 16 до 19 часов с понедельника по пятницу.

Решение о введении «чистых» зон было принято властями муниципалитетов районов Hackney и Islington после консультаций с местными жителями. Однако не у всех нововведение вызвало положительный отклик, в адрес одобривших «зоны» уже прозвучали обвинения в «двойных стандартах».

В любом случае ясно, что это лишь начало. Во все большем числе европейских стран принимаются законы, ограничивающие, а то и вообще запрещающие движения автомобилей с ДВС в центрах городов или в некоторых районах. Однако до сих пор реальное введение таких зон откладывалось на 2020 – 2025 годы. Два лондонских муниципалитета оказались первыми в Европе, кто реально ввел такое ограничение.