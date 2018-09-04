"Дальпитерстрой" готовит к сдаче крупный ТРЦ

фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

К концу года СК "Дальпитерстрой" планирует сдать в эксплуатацию один из самых крупных на Васильевском острове торгово-развлекательный и деловой центр. Он будет располагаться по адресу ул. Наличная, 44.

На нижних этажах здания разместятся гипермаркет, торговые и развлекательные зоны, фитнес-центр. Помещения выше четвертого этажа будут отданы под видовые офисы. К услугам посетителей – подземный паркинг на 120 машиномест.

Одно из главных преимуществ центра – удобное месторасположение: 7-10 минут пешком от м. "Приморская", 3 минуты на авто от съезда с ЗСД и 10 минут до стрелки Васильевского острова по новой набережной Макарова.

Архитекторы комплекса сделали ставку на панорамное остекление, что придало зданию легкость и обеспечило помещения достаточным количеством света. Центральный холл выполнен в виде атриума. Внутреннее пространство закрывает огромный световой фонарь.

Сергей Ершов, руководитель объекта СК «Дальпитерстрой»: "Очень интересная архитектура, есть выходы на балконы, с которых открывается замечательный вид, панорама с кровли просто изумительная. Пространство организовано эргономично, предусмотрено большое количество лифтов и эскалаторов. Здание оснащено современной противопожарной системой, одной из лучших в городе".

Строительство центра находится на завершающей стадии, готовность здания – 75%. В настоящее время заканчивается монтаж вентиляционных сетей и коммуникаций.

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