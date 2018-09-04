Стартовал благотворительный аукцион в поддержку петербургских паралимпийцев. Выигрыш – встреча со сноубордистами Заварзиной и Уайлдом

Петербургский Благотворительный фонд в поддержку спортсменов с инвалидностью «ТОЧКА ОПОРЫ» совместно с благотворительным проектом Meet for Charity организовал аукцион в поддержку паралимпийцев. Лот – встреча с олимпийскими призерами по сноубордингу Аленой Заварзиной и Виком Уайлдом.

Аукцион стартовал 3 сентября. В течение недели, до 10 сентября, поклонники сноубординга смогут сделать ставку и выиграть персональную тренировку с самой яркой парой сноубордистов: двукратным Олимпийским чемпионом Виком Уайлдом и его очаровательной супругой бронзовой призеркой Олимпийских игр в Сочи Аленой Заварзиной.

Победитель сможет вместе с олимпийскими чемпионами не только прокачать свои навыки сноубординга, но и помочь БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» – средства, ставка победителя будут направлены на проект по сбору средств на сноуборды для спортсменов Сурдлимпийской команды Петербурга (спорт глухих).

Встреча пройдет в рамках Meet For Charity: это аукцион, где лоты – встречи с успешными и знаменитыми представителями медиа, бизнеса, спорта, культуры и политики. Собранные по итогам аукциона средства направляются в благотворительные фонды, в поддержку которых разыгрываются лоты. Алена и Вик поддерживают «Спорт без границ».

Ставки принимаются на сайте проекта Meet for Charity.