Следователи допросили в ЦАР водителя убитых российских журналистов и осмотрели их автомобиль

Следователи из России в Центральноафриканской республике приступили к расследованию убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Об этом 4 сентября сообщается на сайте СК.

«С участием сотрудников Следственного комитета дополнительно осмотрен автомобиль, на котором они передвигались, повторно допрошен водитель данного автомобиля, осмотрены вещественные доказательства», – говорится в сообщении.

СК уверяет, что с «компетентными правоохранительными органами данного государства» «налажено взаимодействие». Напомним, группе журналистов из России, в которую входила и корреспондент «Фонтанки», наладить взаимодействие с местными правоохранителями не удалось. Жандармы требовали взятку за информацию, прокурор вообще заявил, что ни о каком сотрудничестве речи быть не может. К водителю убитых россиян журналистов не пустили.

Что удалось выяснить у водителя следователям, в СК не сообщают. «Дополнительные данные будут подвергнуты всестороннему анализу и оценке с целью детального восстановления обстоятельств особо тяжкого преступления, совершенного в отношении граждан России», – заявили в СК.