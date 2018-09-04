Происшествия
Следователи допросили в ЦАР водителя убитых российских журналистов и осмотрели их автомобиль
Следователи из России в Центральноафриканской республике приступили к расследованию убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Об этом 4 сентября сообщается на сайте СК.
«С участием сотрудников Следственного комитета дополнительно осмотрен автомобиль, на котором они передвигались, повторно допрошен водитель данного автомобиля, осмотрены вещественные доказательства», – говорится в сообщении.
СК уверяет, что с «компетентными правоохранительными органами данного государства» «налажено взаимодействие». Напомним, группе журналистов из России, в которую входила и корреспондент «Фонтанки», наладить взаимодействие с местными правоохранителями не удалось. Жандармы требовали взятку за информацию, прокурор вообще заявил, что ни о каком сотрудничестве речи быть не может. К водителю убитых россиян журналистов не пустили.
Что удалось выяснить у водителя следователям, в СК не сообщают. «Дополнительные данные будут подвергнуты всестороннему анализу и оценке с целью детального восстановления обстоятельств особо тяжкого преступления, совершенного в отношении граждан России», – заявили в СК.
Справка:
Режиссёр-документалист Александр Расторгуев, журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко убиты в Центральноафриканской республике в ночь на 31 июля. Как сообщили в Центре управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского, в Африке журналисты собирались работать над проектом о деятельности ЧВК. Позже в СМИ появилась информация о том, что поездка была подготовлена крайне небрежно. В итоге Ходорковский прекратил финансирование ЦУР, а главного редактора издания Андрея Коняхина отправили в отставку.
Группа журналистов, в том числе и корреспондент «Фонтанки», побывала в ЦАР, чтобы на месте разобраться в обстоятельствах гибели Расторгуева, Джемаля и Радченко. О том, что узнали журналисты, читайте в наших текстах.