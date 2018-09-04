«Это может произойти уже в следующем году». Министр транспорта назвал новый срок сдачи платной трассы М-11

Платную скоростную автодорогу М-11 «Москва – Санкт-Петербург» планируется открыть для движения автомобилей в 2019 году. Об этом, как передаёт ИА REGNUM, 4 сентября сообщил журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих.

По его словам, в эксплуатацию остаётся ввести только два участка дороги, седьмой и восьмой – с 543-го по 646-й километр в Новгородской области и с 646-го по 684-й километр в Ленинградской области. «Это может произойти уже в следующем году», – заявил министр.

Трасса М-11 пройдет от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД). В июне 2018 года был открыт двухсоткилометровый участок М-11 в Тверской и Новгородской областях (с 334-го по 543-й км), продолживший обходы Торжка и Вышнего Волочка. Стоимость проезда по 330-километровому участку М-11 в Тверской и Новгородской областях составляет для легковых автомобилей от 356 рублей (при использовании транспондера T-pass ООО «Автодор – Платные дороги» в рамках программы лояльности) до 660 рублей. В марте 2018 года глава правления «Автодора» Сергей Кельбах заявил, что стоимость проезда по всей трассе составит около 2 тысяч рублей.

Изначально планировалось полностью сдать М-11 к чемпионату мира по футболу, который проходил в России в июне – июле 2018 года. В ноябре 2017 года Кельбах говорил, что срок сдвигается на осень 2018-го. Позднее экс-глава Минтранса Максим Соколов заявил, что реализовать этот план не получится и строительство закончат на рубеже 2018 – 2019 годов.

Платная дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург» будет иметь от двух до пяти полос в каждую сторону, расчётная скорость движения по ней составит 150 км/час.