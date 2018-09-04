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Власть
04.09.2018 11:02
Печать

«Братва рвется к власти»: Больше тысячи кандидатов на выборах 9 сентября имеют судимость

Каждый 50-й кандидат на региональных и муниципальных выборах 2018 года был судим за нарушение закона. В прошлом выдвиженцев – целый спектр преступлений от краж и побоев до захвата заложников и подделки избирательных документов.

Из 52,2 тысячи человек, баллотирующихся на выборах 9 сентября, 1,2 тысячи заявили о своей судимости. Больше всего людей, нарушивших закон, среди самовыдвиженцев (4,6% ), членов КПРФ (3,5%), «Яблока» (3,4%) и «Родины» (3%). Об этом 4 сентября сообщает РБК.

Несмотря на то что больше половины всех кандидатов (27 тысяч) на выборах представляют «Единую Россию», процент судимых кандидатов в рядах партии власти небольшой – 1,5%. 

В КПРФ, которая стала второй по «криминальному» показателю, заявили, что «в 1990-е годы бывали разные ситуации, приходилось отстаивать свое доброе имя, в том числе кулаками. Мало ли что там было, когда людям было по 17 лет».

Больше половины нарушивших закон кандидатов (729) заявили, что их судимость погашена, а у 209 она была снята.

Каждый пятый человек, заявивший о своей судимости, был пойман на краже, каждый десятый получил наказание за побои и умышленное причинение вреда здоровью, почти 9% имеют в своей биографии статью за хулиганство. Есть среди преступлений потенциальных народных избранников и более редкие: например, пять из них были осуждены по статьям 141 и 142 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий и фальсификация избирательных документов), а в Ульяновской области депутатом может стать человек, судимый за захват заложников.

 

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