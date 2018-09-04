Опьяненная компания в Красносельском районе удирала от скорой помощи, запихнув пациента в багажник

Помогать медикам из бригады скорой помощи в доставлении пациента в больницу пришлось экипажу патрульно-постовой службы. Мужчину от растерянных врачей неадекватные приятели увезли в багажнике «Тойоты».

Как стало известно «Фонтанке», полицию к шестому дому по улице Партизана Германа около двух часов ночи 3 сентября вызвали местные жители. Горожане жаловались на разгулявшуюся компанию и крики одного из мужчин. Пока одни звонили полицейским, другие вызвали медиков. Те были готовы забрать невменяемого, но друзья пациента решили без боя его врачам не отдавать. Страждущего погрузили в багажник легковушки и увезли в неизвестном направлении. Спасать его пришлось экипажу ППС. «Тойоту» нашли на заправке неподалеку, в салоне автомобиля сидели двое, друга из багажника они решили не доставать. В итоге больного все же увезли в больницу, водителя задержали. Экспертам предстоит изучить содержимое пластиковой бутылки, под действием которого ранее судимый за причинение вреда здоровью петербуржец поехал кататься по району. Его поведение в районной полиции могут интерпретировать по 228-й статье Уголовного кодекса.