Дети пострадали в ДТП с загадкой на Дунайском

Три человека попали в больницы в результате аварии, произошедшей утром 4 сентября на перекрёстке Витебского и Дунайского проспектов в Московском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 54-летний мужчина на «Рено Сандеро» столкнулся с «Хондой». Кто управлял «Хондой», не установлено.

Из «Рено» были госпитализированы три пассажира: 35-летняя женщина и девочка 4 – 5 лет (2013 года рождения) в состоянии средней степени тяжести, а также мальчик 7 – 8 лет (2010 года рождения) с тяжёлыми травмами.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» обсуждают необычно большое число полицейских, прибывших на место аварии. «Проезжал мимо, полиция снимала отпечатки пальцев с руля паркетника. Походу, угнанная тачка», – предполагает Александр.

По факту ДТП проводится проверка.