Для детей-сирот в Петербурге открываются творческие пространства

В Петербурге в трех Центрах содействия семейному воспитанию открываются пространства для творческого развития и реабилитации детей-сирот в рамках работы благотворительного проекта «Живу с Культурой».

С нового учебного года у воспитанников появилась возможность посещать занятия по актерскому мастерству, хореографии, вокалу, а также дополнительные мастер-классы по смежным творческим дисциплинам и встречи с психологом рассказали в комитете по соцполитике.

В учреждениях оборудованы залы для занятий творчеством, приглашен квалифицированный, опытный, но в то же время молодой и с современным видением образовательного процесса преподавательский состав.

Задача благотворительной инициативы – путем приобщения детей и подростков к искусству, творчеству, развития их креативности, творческого потенциала, увлеченности процессом, дать возможность преодолеть неблагоприятные обстоятельства, интегрировать в среду «обычных» сверстников, сформировать всесторонне развитую личность.

Первое творческое пространство открывается 4 сентября в «Центре содействия семейному воспитанию №8». До 6 сентября откроются еще два – в «Центрах содействия семейному воспитания» №11 и №3.