Доброе дело
Для детей-сирот в Петербурге открываются творческие пространства
В Петербурге в трех Центрах содействия семейному воспитанию открываются пространства для творческого развития и реабилитации детей-сирот в рамках работы благотворительного проекта «Живу с Культурой».
С нового учебного года у воспитанников появилась возможность посещать занятия по актерскому мастерству, хореографии, вокалу, а также дополнительные мастер-классы по смежным творческим дисциплинам и встречи с психологом рассказали в комитете по соцполитике.
В учреждениях оборудованы залы для занятий творчеством, приглашен квалифицированный, опытный, но в то же время молодой и с современным видением образовательного процесса преподавательский состав.
Задача благотворительной инициативы – путем приобщения детей и подростков к искусству, творчеству, развития их креативности, творческого потенциала, увлеченности процессом, дать возможность преодолеть неблагоприятные обстоятельства, интегрировать в среду «обычных» сверстников, сформировать всесторонне развитую личность.
Первое творческое пространство открывается 4 сентября в «Центре содействия семейному воспитанию №8». До 6 сентября откроются еще два – в «Центрах содействия семейному воспитания» №11 и №3.
Справка:
Благотворительный проект «Живу с культурой» помогает детям социально незащищенных групп по всей России вырасти социально адаптированными, счастливыми личностями, найти свое место во взрослой жизни, раскрывая индивидуальность ребенка через занятие творчеством, приобщения к культуре и правильным ценностям. Проект открывает классы творчества, создает современную и новую среду на площадках детских учреждений по всей России, привлекая профессиональных, опытных педагогов творческих направлений и квалифицированных психологов для работы с детьми.
В рамках благотворительного проекта уже открыто шесть классов в Москве, Санкт-Петербурге и Барнауле. А с сентября 2018 года воспитанники еще пятнадцати детских учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Барнаула и Тольятти получат возможность посещать занятия в творческих классах.
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга