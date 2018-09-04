Осень прописала в Петербурге пробки. Самые крупные – на кольцевой

Осень ожидаемо принесла в Санкт-Петербург пробки. Во вторник, 4 сентября, на улицах оказалось не так плотно, как в первый учебный день, но всё же не по-летнему свободно. Крупнейшие пробки – на КАД – по-прежнему собирают ремонтные работы.

По оценке «Яндекс.Пробок», максимальная загруженность дорог Петербурга сегодня утром составила 6 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера, и на 2 балла больше, чем обычно. В настоящее время, по данным «Яндекс.Карт», движение в норме – 4 балла.

Наиболее загруженные магистрали утром: проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (8 баллов), Гражданский проспект в центр (7 баллов), Витебский проспект в центр (7 баллов).

На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это проспект Маршала Жукова в центр (6 баллов, что на 3 балла выше обычного), проспект Стачек в центр (6 баллов, что на 3 балла выше обычного), Гражданский проспект в центр (7 баллов, что на 3 балла выше обычного).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были: