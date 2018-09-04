Осень прописала в Петербурге пробки. Самые крупные – на кольцевой
Осень ожидаемо принесла в Санкт-Петербург пробки. Во вторник, 4 сентября, на улицах оказалось не так плотно, как в первый учебный день, но всё же не по-летнему свободно. Крупнейшие пробки – на КАД – по-прежнему собирают ремонтные работы.
По оценке «Яндекс.Пробок», максимальная загруженность дорог Петербурга сегодня утром составила 6 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера, и на 2 балла больше, чем обычно. В настоящее время, по данным «Яндекс.Карт», движение в норме – 4 балла.
Наиболее загруженные магистрали утром: проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (8 баллов), Гражданский проспект в центр (7 баллов), Витебский проспект в центр (7 баллов).
На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это проспект Маршала Жукова в центр (6 баллов, что на 3 балла выше обычного), проспект Стачек в центр (6 баллов, что на 3 балла выше обычного), Гражданский проспект в центр (7 баллов, что на 3 балла выше обычного).
Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:
- 9:51, внешняя сторона КАД, 14,1 км, от проспекта Энгельса до Горского шоссе. Пробка продержалась 1 час 30 минут.
- 10:00, внутренняя сторона КАД, 7,5 км, от реки Оккервиль до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 3 часа.
- 8:09, внешняя сторона КАД, 5,3 км, от поста ГИБДД до проспекта Обуховской Обороны. Пробка продержалась 1 час.
- 9:44, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Комендантского проспекта до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 1 час 10 минут.
- 8:50, Российский путепровод, Индустриальный проспект, 4,3 км, от улицы Латышских Стрелков до шоссе Революции. Пробка продержалась 1 час 40 минут.