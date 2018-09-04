FT: 30 миллиардов долларов из России и СНГ отмыли через эстонский банк

Небольшое отделение банка Danske Bank в прибалтийской республике провело через себя «ошеломительный» объем средств из стран бывшего Советского Союза. Теперь финансовый институт ждет серьезная проверка.

С 2007 по 2015 год отделение датского банка в Эстонии, не привлекая к себе внимания, смогло вывести из России и стран СНГ около 30 миллиардов долларов, а в 2013 году количество таких операций выросло до пика в 80 тысяч, сообщило 3 сентября деловое издание Financial Times со ссылкой на исследование консалтинговой компании Promontory Financial.

Эксперты, занимающиеся исследованием, удивляются тому, что Danske Bank удалось проводить такой «ошеломительный» объем денег, не привлекая к себе внимания.

В датском Danske Bank не стали комментировать данные расследования, подчеркнув, что будет проведена серьезная проверка эстонского отделения.

Ранее объем средств, который прошел через эстонскую структуру, оценивали в 3,9 миллиарда долларов. В мае финансовая разведка прибалтийской республики заявила, что объем средств был значительно больше и составляет около 13 миллиардов, из которых большая часть (8,6 миллиарда) приходилось на российских граждан. Разведка оценила, что деньги выводились по нескольким рабочим схемам, в результате которых они оседали в десятках стран.