Петербуржца подозревают в легализации 175 тысяч литров украденного дизеля

За легализацию топлива РОПД ГСУ полицейского главка задержала жителя Петербурга. Ему вменяют отмывание почти пяти миллионов рублей, это стоимость 175 тысяч литров украденного дизеля.

Как стало известно «Фонтанке», 3 сентября Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ регионального главка возбудила уголовное дело по статье 174 УК РФ — легализация имущества, приобретенного преступным путем. Задержан 39-летний петербуржец. Он, по версии следствия, вывел на рынок 175 тысяч литров дизельного топлива, нелегально приобретенных другими четырьмя участниками преступной группы. Стоимость такого объема оценивается в 4,9 млн рублей. Мера пресечения задержанному не избиралась, в РОПД ищут связи петербуржца с другими подобными преступлениями.