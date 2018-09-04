Воссозданный в Минобороны РФ институт комиссаров займется борьбой с экстремизмом и наркоманией

Борьбой с экстремизмом и наркоманией займется создаваемое в Минобороны РФ Главное военно-политическое управление (ГВПУ). Также на новое подразделение ляжет «организация военно-политической пропаганды».

Об этом 4 сентября сообщает РБК со ссылкой на проект положения о новом управлении. Документ в ближайшее время должен утвердить министр обороны Сергей Шойгу.

В положении говорится: ГВПУ будет принимать меры по «предупреждению экстремизма» в армии, а также вести «контрпропагандистскую работу по защите личного состава от негативного информационно-психологического воздействия». На политруков также ляжет борьба с наркоманией и торговлей наркотиками среди военнослужащих.

Что касается пропаганды и агитации, то управление разработает учебные планы военно-политической подготовки для всех категорий личного состава. С военными и гражданским персоналом будут работать по «актуальным вопросам государственной внутренней и внешней политики». В задачи ГВПУ также войдут отбор поступающих на военную службу и согласование назначений в армии, включая «профилактику отклоняющегося поведения».

Контроль над ведомственными СМИ тоже возложат на новое управление.

Напомним, что курировать институт политруков будет бывший командующий ЗВО Андрей Картаполов. О его переводе в Москву «Фонтанка» сообщила 30 июля. Указ президента Владимира Путина о его назначении главой ГВПУ был подписан в тот же день.