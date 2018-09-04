Диплом Ады Грызловой - вне подозрений

Петербуржца, купившего с рук на улице диплом вуза, полиция и институт два года уверяют – все равно ты бакалавр. Ему надоело, и сегодня он требует признать себя образованным. Прецедент, и не только.

коллаж "Фонтанки"

Незаметный петербургский водитель 4 сентября попросил МВД возвратить ему диплом об окончании Национального открытого института России. Документ был им куплен почти два года назад за 400 тысяч, а после оперативного эксперимента предсказуемо изъят. Тогда полицейские задержали на сделке и продавца с высшим образованием. За истекшее время сотрудники пять раз отказывали в возбуждении уголовного дела. Наконец, мнимому выпускнику официально отписали, мол, он сам не помнит, как учился. К тому же доказательства подлинности предоставила лично ректор Ада Грызлова. «Фонтанка» воспроизводит этот капиталистический реализм.

Ничто не предвещало «Фонтанке» даже заголовка дня, когда 8 декабря 2016 года петербуржец Барашков сел в салон иномарки на улице Салова к знакомому Рахимову, передал ему оставшиеся меченые 100 тысяч рублей и забрал диплом на свое имя об окончании Национального открытого института России в Санкт-Петербурге (НОИР). Даже когда к машине подошли оперативники экономической полиции Фрунзенского района и задержали продавца, то, согласитесь, больше чем на несколько абзацев для пятимиллионного города это не тянуло. Любопытное началось чуть позже.

Вскоре полицейские осознали, что диплом не поддельный, а ректором вуза является супруга экс-министра МВД, бывшего председателя Госдумы и, наконец, реального полномочного представителя президента в контактной группе на Украине Бориса Грызлова. Как вы понимаете, за такие новости полицейским талоны на повидло не выдали. Дознание не пожелало заниматься этим вопросом, районный Следственный комитет тоже увернулся. «Фонтанка» описала этот казус, предположив, отчего не возбуждается уголовное дело – политическая близорукость тех, кто реализовывался. Журналист привел и реакцию Дмитрия Грызлова, тогда – проректора вуза: «Мне лично слухи о том, что мы продаем дипломы, неприятны. Если бы это было так, я бы уже на Bentley ездил. У нас дистанционная форма обучения, это не тот случай, чтобы покупать диплом: люди без отрыва от производства могут получить образование, как это сделал и наш выпускник, о котором идет речь, о его обучении у нас сохранились все данные». Признаемся: в те дни читалось иронично.

Сегодня «Фонтанка» солидарна – сын ректора Ады Грызловой говорил правду (летом 2017 года Ада Грызлова ушла с поста ректора). Правоохранители, что ведут беспристрастную проверку более двадцати месяцев при положенных десяти днях на решение по материалу, также постановили – диплом куплен настоящий, к институту вопросов нет.

«Фонтанка» же знает, что еще с декабря 2016 года к материалу прикреплены аудиозаписи, на которых полковник милиции в отставке Рахимов рассказывает, как ему надо обойти многих в институте и каждому заплатить. После чего Барашков отдает ему 300 тысяч рублей, выданных полицейскими на закупку. В день задержания Рахимову передаются окончательные 100 тысяч. Первоначальные мотивы товарища Барашкова указаны им самим: «Для трудоустройства на более престижную и высокооплачиваемую работу мне был необходим диплом из любого вуза». Но из НОИР получены сведения, из которых следует, что Барашков сам не знал, что был студентом с 2013 года, а решением государственной экзаменационной комиссии от 30 ноября 2016 года ему выдан тот самый диплом.

Цитата из последнего постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: «Также было получено объяснение от Грызловой А. В., которая пояснила, что оплата за обучение Барашковым согласно бухгалтерии производилась в период с 2013 по 2015 год. Также Грызлова пояснила, что ведомости посещения при дистанционном обучении не ведутся».

Наконец, петербуржца Барашкова убедили – он действительно учился, и притом прилично. Раз так ему выпало, то он решил стать тем, кем его называют. 4 сентября на имя начальника УМВД по Фрунзенскому району от него поступило категорическое заявление: прошу вернуть диплом бакалавра № 137824 2579571 ЧОУ ВО «НОИР», переданный Рахимовым.

«Фонтанка» позвонила Барашкову. Он вел служебную машину, но подтвердил свое намерение превратиться в бакалавра:



– Раз все настаивают, почему тогда у меня нет моего диплома?

– Можно ли написать, что образование лишним не бывает? – спросил журналист.

– Так и пишите, – ответил он.

Ко всему есть оперативный нюанс. Барашков просит вернуть еще 100 тысяч рублей, переданных тому же Рахимову в час закупки. И здесь все безупречно. Действительно, первый транш за диплом составил 300 тысяч, а общая сумма равна 400 тысячам. Но, по информации «Фонтанки», 300 ему выдали сотрудники, а на большее у казны денег не хватило. Смешно, но на практике так бывает, что у участника эксперимента порой одалживают. Барашкову чужого не надо.

Трудно. И не вернуть диплом – противоречить Грызловым, и вернуть – создать прецедент. Нам легче – мы в предвкушении.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"