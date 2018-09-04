В Петербурге арестован подозреваемый в мошенничестве под видом адвоката. За свои «услуги» он взял больше шести миллионов

Не зарегистрированный в реестре адвокатов Минюста петербуржец несколько лет оказывал горожанам юридические услуги. К 4 сентября критические отзывы о его деятельности в Интернете дополнили возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество» и решение суда об аресте.

Как стало известно «Фонтанке» 4 сентября, петербуржца Евгения Шеянова арестовали после обращения в полицию девушки, чьи проблемы уголовного характера с заключением соглашения об оказании юридической помощи не решились: исчезли только деньги. За год работы Шеянов, как считает следствие, в качестве оплаты своих услуг потребовал 4,3 миллиона рублей и несколько долей в квартире на проспекте Стачек, общей стоимостью 2,2 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом в Кировском районе Петербурга.

Судя по отзывам на различных сайтах в Сети, обманутая на 6,5 миллиона не единственная жертва афериста. О потерянных деньгах и не решенных юридических спорах горожане рассказывают с 2006 года. Шеянов представлялся адвокатом «Международного евроазиатского адвокатского бюро». Такая компания, по данным «Спарк», зарегистрирована в Петербурге на Кубинской улице. Причастность Шеянова к другим подобным эпизодам устанавливается следствием.