В России ужесточат требования к программам по профилактике ВИЧ с иностранным финансированием

Ужесточить правила работы НКО, которые занимаются профилактикой ВИЧ в России и имеют финансирование из-за рубежа, предложило Министерство юстиции.

Законопроект 15 августа выложили на сайт проектов нормативных правовых актов. В тексте предлагается обязать некоммерческие организации представлять в органы власти программы по ВИЧ-профилактике, а потом только допускать к работе. Уведомления общественников планируют рассматривать в течение месяца, после чего программу будут согласовывать либо запрещать. Тем НКО, которые обойдут запрет, будет грозить ликвидация.

Зарубежным финансированием НКО называет средства, полученные не только от иностранных компаний, но и от граждан, а также лиц без гражданства и даже россиян, которые получают деньги из-за границы.

Авторы законопроекта считают, что так они «повысят эффективность контроля за деятельностью в сфере профилактики распространения ВИЧ-инфекции на территории РФ, осуществляемой за счет иностранного финансирования».