В России ужесточат требования к программам по профилактике ВИЧ с иностранным финансированием
Ужесточить правила работы НКО, которые занимаются профилактикой ВИЧ в России и имеют финансирование из-за рубежа, предложило Министерство юстиции.
Законопроект 15 августа выложили на сайт проектов нормативных правовых актов. В тексте предлагается обязать некоммерческие организации представлять в органы власти программы по ВИЧ-профилактике, а потом только допускать к работе. Уведомления общественников планируют рассматривать в течение месяца, после чего программу будут согласовывать либо запрещать. Тем НКО, которые обойдут запрет, будет грозить ликвидация.
Зарубежным финансированием НКО называет средства, полученные не только от иностранных компаний, но и от граждан, а также лиц без гражданства и даже россиян, которые получают деньги из-за границы.
Авторы законопроекта считают, что так они «повысят эффективность контроля за деятельностью в сфере профилактики распространения ВИЧ-инфекции на территории РФ, осуществляемой за счет иностранного финансирования».
Справка:
В России с ВИЧ живут около миллиона человек. В июле 2018 года РБК сообщило, что заболеваемость ВИЧ только в Москве выросла на 20%. Минздрав на это ответил, что ситуация остается стабильной, и нужно ориентироваться на официальную информацию.