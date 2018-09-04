«Катастрофическая ситуация». Глава МИД Украины рассказал о миллионе сограждан, ежегодно покидающих страну

«Катастрофической ситуацией» назвал массовый выезд украинцев за границу глава МИД Павел Климкин. По словам министра, страну ежегодно покидает почти миллион человек.

Как сообщает 4 сентября РБК, Климкин затронул тему эмиграции в интервью телеканалу ICTV. По словам чиновника, эта тенденция сохранится в ближайшее время. Он привел в пример Польшу, где проживают 1,4 млн украинцев.

Напомним, ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в ходе переговоров с премьер-министрами Италии и Мальты по вопросам нелегальной миграции из стран Африки заявил, что Чехия не примет больше ни одного беженца, так как принимает людей из Украины. В этой стране уже работает около 70 тыс. украинцев.