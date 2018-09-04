После ЧП на МКС на всех российских космических кораблях будут искать следы от сверла

Все космические корабли «Союз» и «Прогресс» проверят на наличие следов от сверла. Такое решение корпорация «Энергия» приняла после инцидента с утечкой воздуха на Международной космической станции.

Как сообщает 4 сентября телеканал «Дождь» со ссылкой на источник в отрасли, ревизии подвергнут все корабли на космодроме «Байконур» и на производстве в Королеве. Работы на космодроме начнут на следующей неделе, а в Подмосковье — уже в ближайшие дни. Так решила специальная внутриведомственная комиссия, которая расследует произошедшее.

Сейчас на Байконуре находятся три корабля, которые должны будут в свои сроки запустить к МКС. Это доставленный на прошлой неделе для пилотируемого пуска в декабре «Союз МС-11», «Союз МС-10» и грузовой «Прогресс МС-10», который запустят в октябре. Всего на различных этапах готовности находится более десятка аппаратов, поскольку срок производства каждого занимает до 2,5 года.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что среди версий инцидента на МКС есть преднамеренное просверливание обшивки «Союза».

«Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом», — отметил бывший вице-премьер.