Неизвестный домогался глухонемого ребенка в парке возле озера Долгое

Педофила, нанесшего травмы девятилетнему инвалиду, разыскивает полиция Приморского района после заявления мамы ребенка вечером 3 сентября.

Как стало известно «Фонтанке», в заявлении мама глухонемого третьеклассника, страдающая аналогичным недугом, описала, как около восьми часов вечера в сквере на Долгоозерной улице к ее сыну подошел мужчина и совершил насильственные действия сексуального характера. Ребенок сопротивлялся, медики зафиксировали ссадины на груди.

Позже говорить за родственников с правоохранительными органами отправилась бабушка мальчика (вся семья живет неподалеку). Злоумышленника потерпевшая сторона описывает как мужчину средних лет славянской внешности.

Проводится проверка.