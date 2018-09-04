После запрета на упоминание фамилий опаздывающих пассажиров в Шереметьево в Минкомсвязи заговорили об изменениях в законодательстве о персональных данных

Российское законодательство в области защиты персональных данных требует изменения. Предстоит понять, что вообще такое персональная информация и где ее границы. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. Он прокомментировал эту тему после запрета в аэропорту Шереметьево называть фамилии опаздывающих на рейс по громкой связи. Спорное новшество объяснили как раз защитой персональных данных.

«В ближайшее время нам вообще необходимо будет пересмотреть, что в себя включают и что под собой подразумевают персональные данные», – отметил чиновник, слова которого 4 сентября приводит «Коммерсантъ».

По мнению Волина, «современная регуляторика в области персональных данных в принципе делает невозможным колоссальное количество очень полезных и нужных сфер деятельности».

Как ранее сообщала «Фонтанка», 31 августа стало известно: в московском Шереметьево перестанут звать опаздывающих на рейс пассажиров по имени и фамилии. Нововведение объяснили соблюдение закона №152-ФЗ «О персональных данных». В свою очередь, в Пулково пообещали, что никаких изменений в систему оповещения пассажиров пока вносить не будут. За опытом столичных коллег решили понаблюдать.