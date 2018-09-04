Девочка 3-х лет сломала бедро на батуте в парке Победы

Серьезной травмой закончился для юной петербурженки поход в парк аттракционов в Московском районе днем 3 сентября. Ребенок сломал ногу, прыгая на батуте.

Как стало известно «Фонтанке», кататься на аттракционах в «Гагарин парк» девочка пришла около двух часов дня в понедельник, 3 сентября. Вскоре от 25 дома по Кузнецовской улице ее в детскую больницу увезла машина скорой помощи. Ребенок упал с батута, сломав шейку бедра. Состояние девочки медики оценивают как тяжелое.