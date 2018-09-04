84% российских собственников готовы продать активы из-за рисков и неэффективности

Подавляющее большинство собственников в России — 84 процента — могли бы отказаться от части своих активов из-за их неэффективности или каких-либо выявленных рисков. При этом главным риском, угрожающим бизнесу, 55% бизнесменов назвали геополитическую напряженность.

Таковы данные очередного глобального опроса «Барометр уверенности компаний» аудиторско-консалтинговой группы EY, которые 4 сентября приводит РБК.

«Основная активность рынка связана с продажей малого и среднего бизнеса, и на данный момент предложение превышает спрос: только 32% опрошенных планируют приобретения», — отмечает партнер EY, руководитель практики консультационных услуг по сделкам в СНГ Алексей Иванов.

По мнению экспертов, желание коммерсантов освободиться от неликвидных активов вполне понятно: кризис ослабил позиции компаний малого и среднего бизнеса, которые страдают от введенных в отношении России санкций. Играют роль и различные надзорные органы с их проверками. При этом государство не оказывает среднему и малому сегментам такую поддержку, как крупному бизнесу.

По данным аналитиков Thomson Reuters, в первом полугодии 2018 года объем сделок на рынке слияний и поглощений с участием российских компаний вырос более чем в два раза и достиг рекордных с 2014 года $13,5 млрд. Однако количество сделок оказалось самым низким за десять лет — 499.