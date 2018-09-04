Банкоматы ряда банков перестали принимать пятитысячные купюры из-за массового вброса фальшивок

О массовом вбросе купюр номиналом 5000 рублей предупредил банки производитель банкоматов NCR.

Об этом 4 сентября пишут «Ведомости», ссылаясь на источники в двух крупных российских банках. При этом банкноты на несколько миллионов рублей попали лишь в терминалы со старыми механизмами проверки денег. Представители отрасли говорят о том, что этот вброс — редкость. Банкиры не верят, что силовики поймают преступников: фальшивые деньги в аппаратах смешаны с настоящими.

На перенастройку программного обеспечения банкоматов уйдет определенное время, а пока многие банки решили временно не загружать в старые устройства пятитысячные купюры.

По оценке начальника управления Московского кредитного банка Андрея Строма, под риск принять фальшивку попадают менее 5% банкоматов банка. В Альфа-банке заявили, что их 18 «уязвимых» банкоматов пока не принимают деньги, но при проверки там фальшивок не нашли. В «Открытии» перестали принимать банкноты по 5000 рублей в 36 банкоматах.