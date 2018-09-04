Сжечь «Матильду». В Петербурге суд принял иск о физическом уничтожении фильма

Моральные потери зрителя от художественной интерпретации плотской любви Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской оценены в 1 млн рублей, а распространение фильма нужно приравнять к популяризации порнографии. Меценат из Екатеринбурга Руслан Алиев подал в суд на киностудию.

Как сообщил «Фонтанке» 4 сентября адвокат Евгений Белканов, в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга подано исковое заявление с требованием обязать производителя ленты «Матильда» запретить дальнейшее ее распространение, уничтожить копии на материальных носителях и удалить копии, распространенные в Интернете. Кроме того, Алиев просит взыскать с киностудии «РОК» компенсацию морального вреда в 1 млн рублей.

«Мой доверитель воспринимает критику Николая Второго как обращенную к нему лично. О такой реакции на художественное произведение свидетельствует анализ профиля личности истца», – уточнил защитник.

Иск о запрете фильма «Матильда» зарегистрирован, уточнили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Истец ссылается на статью 152 Гражданского кодекса, которая предусматривает по требованию заинтересованных лиц защиту чести, достоинства и деловой репутации гражданина после его смерти», – добавили в пресс-службе.

Фильм «Матильда» провалился в прокате, но истцу это морального удовлетворения не приносит. Он считает, что к присутствию фильма в Интернете стоит относиться как к распространению порнографии, то есть запрещенному законом контенту. По словам адвоката Белканова, его доверитель смотрел ленту и составил свое впечатление о ней.

«Он хотел лично удостовериться, прежде чем говорить о возможной противозаконности, – добавляет защитник. – На эстетическую ценность мы не посягаем».

К иску приложены заключения лингвиста, психолога, историка и искусствоведа из Екатеринбурга, Тюмени и Липецка.

Руслан Алиев — воцерковленный боксер из Екатеринбурга, при крещении получил имя Сергий. Им и представляется. Автор исторического проекта «Император Николай II. Переосмысление истории: от осознания к покаянию и возрождению». Занимается бизнесом, учредил интернет-ресурс «Первый международный позитивный портал».

Фильм «Матильда» о романтических отношениях цесаревича Николая и балерины Кшеинской вышел на экраны в октябре 2017 года. Его сборы составили 9 млн долларов при бюджете 25 млн долларов. Подготовка к прокату сопровождалась насильственными акциями. Против проката резко выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Фильм проверяли на оскорбление чувств верующих, но нарушений не нашли.