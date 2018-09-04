Суд отказал в возмещении морального вреда отцу погибшего при защите Кадырова спецназовца. Он два года выбивал у ФСБ законную надбавку к пенсии

Пермский краевой суд 3 сентября отказал в апелляции отцу погибшего в Чечне майора «Альфы» Максима Шатунова. Юрий Шатунов пытался добиться возмещения морального вреда от ФСБ.

30-летний Максим Шатунов погиб в 2009 году, защищая Рамзана Кадырова под Гудермесом. Мужчина был посмертно награжден орденом Мужества, его прах покоится на Николо-Архангельском кладбище в Москве. В Пермском крае у него остался пожилой отец, который в 2009 году начал получать пенсию по потере кормильца. Но по каким-то причинам Юрию Шатунову перечисляли деньги без положенной надбавки, сообщает МБХ Медиа.

В 2017 году он обратился в пермское УФСБ, где ему отказали в надбавке. В дополнительном письме от 15 февраля 2018 года пермское управление сослалось на разъяснения, полученные с Лубянки. После этого 63-летний пенсионер из села Усть-Кишерть приступил к решительным действиям. Заручившись помощью юристов, он потребовал через суд назначить 32%-ную надбавку, взыскать неполученную с марта 2015-го по март 2018 года надбавку на общую сумму 57 994 рубля 56 копеек, возместить компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, оплатить расходы на подготовку иска в 16 800 рублей и госпошлину в 300 рублей.

В итоге в мае 2018-го суд частично удовлетворил иск. Юрию Шатунову повысили пенсию. С УФСБ произвели перерасчет с учетом надбавки с момента обращения (с 28 сентября 2016-го по 17 марта 2018 года), вернули пятую часть расходов на адвоката и госпошлину в размере 300 рублей.

Однако никакого морального вреда в действиях ФСБ, которая отказывалась платить законную надбавку отцу, потерявшему сына, суд не усмотрел. «Моральный вред не причинен, никаких страданий Юрий Матвеевич не испытывал», — заявила представитель управления ФСБ по Пермскому краю Татьяна Дробышевская. Судьям апелляционной коллегии понадобилось сегодня всего 2 минуты, чтобы с этим согласиться.