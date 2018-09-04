Греческий фермер чуть не провалился под землю вместе с машиной. Так он случайно нашел гробницу возрастом в 3400 лет

Греческий фермер с Крита случайно обнаружил под оливковой рощей древнюю гробницу, которая отлично сохранилась. Об этом 3 сентября пишет N+1 со ссылкой на Cretapost.

По данным издания, фермер собирался припарковаться под оливковым деревом, когда его машина начала проваливаться под землю. Он успел переставить автомобиль, после чего увидел дыру в земле, в которой находились какие-то предметы. Мужчина немедленно обратился в министерство культурного наследия, на место выехали археологи.

Им удалось выяснить, что фермер случайно нашел захоронение возрастом в 3400 лет — позднеминойского периода. В гробнице находились два глиняных гроба со скелетами двух мужчин. Судя по качеству керамики, захороненной вместе с ними, они были людьми высокого социального статуса. Причем захоронение не было ни разу потревожено мародерами, подчеркнули археологи.

Отметим, минойская цивилизация с центром на Крите была предшественницей античной Греции. Она существовала во втором тысячелетии до нашей эры и была крайне могущественной и богатой — флот минойцев плавал от Греции до Малой Азии, Сирии и Египта. По наиболее популярной версии, причиной упадка этой цивилизации стал взрыв вулкана на острове Санторини, который вызвал землетрясение и цунами.