Россия приступает к укладке подводной части «Северного потока-2». Судно-трубоукладчик уже подошло к Хельсинки

Укладка подводной части газопровода «Северный поток-2» начнется в ближайшее время с территории Финляндии. Об этом 3 сентября заявил представитель Nord Stream 2 AG «Ведомостям».

Судно-трубоукладчик Solitaire проложит часть газопровода в финской исключительной экономической зоне, а затем перейдет на другой участок. По данным сайта Marine Traffic, судно уже прибыло к порту Хельсинки. В этом году Solitaire также должен будет начать укладку труб в водах России.

«Северный поток-2» соединит газопроводы России и Германии. Некоторые члены Евросоюза, а также США не раз высказывались против реализации проекта. 19 августа The Wall Street Journal сообщил, что США подготовят новые санкции, стратегическая цель которых – заморозить строительство «Северного потока». Германия ответила на это резкой критикой. Недавно также стало известно, что Nord Stream 2 AG разработала альтернативный маршрут газопровода в обход Дании, которая так и не выдала разрешение на строительство.