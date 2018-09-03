«Масштабы браконьерской охоты поражают». В Ботсване обнаружили трупы почти 90 слонов

В Ботсване организация «Слоны без границ» нашла трупы 87 слонов, которых убили браконьеры. Об этом 3 сентября пишет BBC.

У большинства животных отсутствуют бивни, ради которых их, видимо, и убили. По оценке экспертов, слоны были убиты в течение последних нескольких недель.

«Я в шоке, я совершенно поражен. Масштабы браконьерской охоты на слонов сейчас являются самыми крупными из всех, что я когда-либо видел или о которых читал в любой точке Африки», — заявил представитель «Слонов без границ» доктор Майк Чейз.

По подсчетам Чейза, количество слонов, убитых браконьерами, выросло в два раза за последние три года. Они уже извели около трети всех слонов Африки. Так, в Танзании погибли 60% этих животных.