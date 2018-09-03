Атака дронов в Сирии закончилась гибелью троих правительственных военных

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что боевики направили свои беспилотники на лагерь сирийских военных. В результате атаки погибли три человека, еще девять пострадали. Об этом 3 сентября сообщает Газета.ru со ссылкой на РИА «Новости».

По имеющимся данным, атака дронов произошла накануне, 2 сентября, в сирийской провинции Латакия. Савченко рассказал, что ее устроили представители незаконных вооруженных формирований из района города Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб. Он подчеркнул, что российский ЦПВС призывает боевиков отказаться от провокаций и решать вопросы мирным путем.

Напомним, ранее российские военные уже не раз сбивали беспилотники боевиков — последние инциденты произошли 9 августа, 29 и 22 июля. Также сообщалось об уничтожении дронов 30 июня, 21 мая и 24 апреля.

Самый крупный налет беспилотников был предотвращен в январе 2018-го. Тогда на российские базы Хмеймим и Тартус напал 31 дрон, часть из них удалось перехватить, часть — уничтожить.