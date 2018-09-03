В Кемеровской области исчез дорожный знак, оскорбляющий губернатора

В городе Гурьевск Кемеровской области волшебным образом исчез дорожный знак перед предвыборным билбордом врио губернатора. С определенного ракурса он закрывал часть имени Сергея Цивилева так, что с агитматериала на пешеходов и автомобилистов взирал «Гей Цивилев».

Фото с каламбуром, вызванным дорожным знаком, появилось в соцсетях 30 августа. 3 сентября пользователи сообщили, что знак демонтировали коммунальные службы. Снимок прилагается.

Отметим, что коммунальщики не имеют права самовольно убирать дорожные знаки. Данные действия входят в компетенцию ГИБДД.