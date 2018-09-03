Минобороны Японии: Пролив Лаперуза пересекла крупнейшая российская эскадра со времен холодной войны

Через пролив Лаперуза между Сахалином и Хоккайдо прошла самая большая группировка кораблей российского флота со времен холодной войны. Как пишет РБК, об этом 3 сентября заявили в министерстве обороны Японии.

Японские военные насчитали в эскадре 28 кораблей, они направлялись из Охотского в Японское море. При этом в Минобороны страны подчеркнули, что никаких враждебных действий россияне не предпринимали и японские территориальные воды не нарушали. В эскадру входят корабли обеспечения, эсминец, фрегат и другие суда разного назначения.

Отметим, как сообщалось ранее, силы Тихоокеанского флота проводят учения в Японском и Охотском морях. В них принимают участие более 40 боевых надводных кораблей, ракетных катеров, подводных лодок и судов вспомогательного флота.