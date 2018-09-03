За склонение детей к опасным действиям в Интернете могут ввести уголовную ответственность

Министерство юстиции России разрабатывает законопроект, согласно которому может быть введена уголовная ответственность за распространение в Интернете информации, побуждающей несовершеннолетних к действиям, опасным для их жизни и здоровья. Информация появилась на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 3 сентября.

«Проект федерального закона направлен на установление уголовной ответственности (в том числе в отношении несовершеннолетних лиц) за распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, включая Интернет, информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью»,— сказано в проекте.

В 2017 году Госдума ужесточила наказание за склонение к суициду. Закон был принят в трех чтениях в течение пяти дней. Наказание предусмотрено в виде лишения свободы до десяти лет. Законопроект был внесен после появления в социальных сетях так называемых «групп смерти», где подростков подстрекали свести счеты с жизнью.