Роспотребнадзор обязали принимать бездоказательные жалобы потерпевших

Отсутствие в жалобе потребителя доказательств нарушения его прав не препятствует принятию обращения и проведению административного расследования. Такое решение принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Жалобу на ПАО «Совкомбанк» подала его заемщица – Галина Юревич. При оформлении договора она вынуждена была согласиться на навязанное условие на получение дополнительной услуги «финансовой защиты». В результате, при выдаче кредита в 100 тысяч рублей, «на руки» заемщица получила только 80 тысяч. «Сотрудник банка распечатала большой пакет документов, предварительно проставив за меня в определенных местах в документах галочки без моего согласия. Я их подписала...», – утверждала потерпевшая. Ее слова письменно подтвердила присутствовавшая при оформлении документов родственница заемщицы.

Однако петербургское управление Роспотребнадзора отказало в возбуждении административного дела, так как к заявлению гражданина не были приложены заявление на кредит и сам кредитный договор. По мнению чиновников, без этих документов нельзя было сделать вывод о наличии в действиях банка события правонарушения.

Не согласившаяся с таким отказом Галина Юревич обратилась в арбитражный суд. Служители Фемиды пришли к выводу, что при наличии заявления и достаточных данных, указывающих на событие административного правонарушения, уполномоченные лица обязаны возбудить дело. Если необходимы процессуальные действия, требующие значительных временных затрат, проводится административное расследование. «Соответственно, принятие решения о возбуждении дела или об отказе в его возбуждении требует проверки указанных в заявлении сведений и не предполагает, что такое решение принимается только по факту поступления заявления», – констатировал арбитражный суд.

В ситуации Галины Юревич надзорный орган не проверил содержащиеся в обращении потребителя сведения и сделал преждевременный вывод о невозможности установления в действиях ПАО «Совкомбанк» события и состава административного правонарушения. «При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что спорное определение является незаконным и подлежит отмене, а материал, поступивший в Управление Роспотребнадзора, должен быть рассмотрен по существу, с принятием по результатам мотивированного и законного решения», – отмечается в решении суда.