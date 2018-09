Чем так дорог "Зениту" 32-летний Маркизио

Игра за команду автозавода, прощальное письмо и 15 трофеев в «Ювентусе»: отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, кто будет играть под 10-м номером в «Зените».

Клаудио Маркизио//Михаил Синицын/Коммерсантъ

Мы уже успели написать, что это лето прошло для «Зенита» в режиме новой скромности: до вечера понедельника футболисты только покидали петербургский клуб, а многочисленные трансферные слухи не находили подтверждения. Фамилия итальянского новичка витала в воздухе, но конкретики в новостных потоках не наблюдалось. Однако то, о чем так много говорили, свершилось.

Таких футболистов, как Маркизио, в мире – ноль целых шиш десятых. Всю свою футбольную жизнь – за исключением года в аренде в «Эмполи» в начале пути – он провел в «Ювентусе». Только вдумайтесь: в академию черно-белых юный Клаудио был принят в возрасте 7 лет, в 1993 году. В современном мире, в котором футболисты выкручивают клубам руки на переговорах, торгуются за контракты и меняют команды иногда раз в год, карьера Маркизио выглядит уникальной. Его коллегой по преданности долгое время был Икер Касильяс, который до перехода в «Порту» провел в мадридском «Реале» всю свою футбольную жизнь: 25 лет, с 8 лет до 34. Франческо Тотти, икона «Ромы», вообще умудрился отыграть в футбол 28 лет, не покидая клуба из Вечного города.

Фото: скриншот страницы/Twitter.com

Маркизио родился в одном из пригородов Турина, Кьери. Вся семья поколениями болела за «Ювентус», годами покупали абонементы и ходили поддерживать «Старую сеньору» на стадион «Делле Альпи», сам Клаудио подавал мячи на матчах. Играл за «Систарт», команду заводу «ФИАТ» (автомобильный концерн – многолетний владелец клуба из Турина). Маркизио провел в академии 13 лет, был на позиции второго нападающего, или треквартисты, в 16 лет был переведен в полузащиту, а в 2005 году Фабио Капелло вызвал его в основную команду. Сезон Маркизио играл и за основной состав, и за команду «Примаверы» (считай – молодежку), с которой впервые за 12 лет выиграл золото первенства.

Сезон-2007/08 провел в аренде в бывшей команде Лучано Спаллетти, был игроком основы, но избежать вылета в серию Б не смог. После возвращения из «Эмполи» в Турин стал футболистом основного состава «Ювентуса» и оставался им следующие 10 лет. Клаудио уже бывал в Петербурге: 25 ноября 2008 года в дебютном для «Зенита» групповом этапе Лиги чемпионов Маркизио вышел в стартовом составе «Ювентуса» на «Петровском» и провел тот матч – 0:0 – до конца.

17 августа этого года Маркизио по обоюдному согласию расторг контракт с туринским клубом и стал свободным агентом. По слухам итальянец, недовольный своим положением в команде, испортил отношения с главным тренером «Юве» Массимилиано Аллегри и предпочел начать поиск новых вызовов. Он нашел их в «Зените». Жена футболиста оставила комментарий в инстаграме, цитируя звезду «Спрута» Микеле Плачидо, давнего болельщика «Ювентуса»: «В футболе, как в кино, лучше, когда о тебе сожалеют, чем когда тебя терпят».

В конце августа Маркизио опубликовал открытое письмо к болельщикам, письмо сильное и трогательное одновременно, вот некоторые отрывки: "Я провел 25 лет, представляя, кем стану и какие мечты реализую в «Ювентусе». И никогда не думал, что мне придется пережить такой момент, как сейчас. Не важно, какие шаги я сделаю в дальнейшей жизни и карьере, бессмысленно отрицать, что мое сердце и ДНК навсегда останутся двух цветов. Впервые я надел футболку «Ювентуса» в семь лет и с тех пор не снимал ни на секунду. Это моя философия. Я пытался быть послом этой формы в жизни и на футбольном поле".

«В «Ювентусе» победа не важна. Победа единственное, что идет в счет». Это знаменитая цитата Джампьеро Бониперти. Эта фраза так проста и так любима нами.

Победа не важна. Победа единственное, что идет в счет. Когда ты один из маленьких мальчиков и у тебя есть мечта. Если ты хочешь надеть эту футболку, то знаешь, что должен быть сильнейшим.

Победа не важна. Победа – единственное, что идет в счет. Когда наконец твои кумиры становятся твоими напарниками, ты должен быть сильным. Даже если ноги трясутся от одной мысли о выходе на поле с ними. Дель Пьеро, Недвед, Буффон, Трезеге, Каморанези и другие. Чтобы почтить их футболки, ты должен выполнять свою часть дела. И этот принцип применим не только к футболистам, но и к каждому фанату. «Ювентус» побеждает потому, что это одна из лучших команд на поле и за его пределами».

Маркизио играл в одной команде без преувеличения с великими футболистами, полный список займет еще пару страниц. Фамилии тренеров, с которыми работал итальянец, впечатляют не меньше: Фабио Капелло, Клаудио Раньери, Дидье Дешам, Антонио Конте. 7 чемпионств, 4 кубка, в сумме – 15 трофеев, включая победу в Серии Б, куда «Ювентус» был отправлен после так называемого «Моджигейта», коррупционного скандала 2006 года. Маркизио был одним из немногих футболистов, которые не покинули клуб, и прожил вместе с командой сезон во втором по значимости итальянском футбольном дивизионе. У итальянца 55 игр за «Скуадра Адзурра», он финалист чемпионата Европы – 2012.

За покупкой итальянца очевидным образом вырастает профиль ставленника Александра Дюкова Хавьера Рибалты, нового спортивного директора «Зенита», который был назначен 31 июля. Испанец работал и в «Торино, и в «Ювентусе»: в частности, с его именем были связаны трансферы Сами Хедиры, Поля Погбы и Паоло Дибалы и Альваро Мораты. На свадьбе последнего Рибалта был свидетелем.

С футбольной точки зрения это очень правильный и нужный трансфер. За 5 недель официальных матчей «Зенита» у Сергея Семака сложности в полузащите, мягко скажем, бросались в глаза даже неискушенным любителям футбола вроде отдела спорта «Фонтанки». После травмы Кристиана Нобоа – эквадорец разорвал крестообразные связки в игре против «Урала» – показалось, что в опорной зоне рядом с Леандро Паредесом и Далером Кузяевым стало пустовато: бразилец Эрнани и аргентинец Матиас Краневиттер своими действиями на поле не впечатляли. Навыки Маркизио удивительно к месту: он много лет прекрасен в отборе, нагл в атаке, умеет играть лонгболлы обеими ногами. Маркизио не классический «реджиста» вроде Паредеса, – он, скорее, универсал, которого разные главные тренеры «Ювентуса» использовали на разных позициях. К слову, примерно ту же футбольную судьбу в «Зените» проживает Кузяев, который выходил в том числе и правым защитником, поэтому у Семака точно будет пространство для маневра.

У Маркизио двое сыновей, Давиде (2009 г. р.) и Леонардо (2012 г. р.). Ирония судьбы: жена Роберта Синополи – многолетняя болельщица «Торино», второй команды из Турина. Давиде много лет занимается в академии «Ювентуса», его партнерами по команде были сыновья Криштиано Роналду.

Последние сезоны болельщики и эксперты отмечали резкое понижение уровня футболистов, переезжающих в Российскую премьер-лигу. Действительно, по сравнению с временами Халка и Акселя Витселя, купленных за суммарные сто миллионов долларов, недавние трансферные кампании выглядят предельно скромно. Из всех российских условных грандов отличился лишь «Локомотив» этим летом. Железнодорожники подписали двух действительно серьезных футболистов: чемпиона мира – 2004 немца Бенедикта Хеведеса из «Шальке-04» и поляка Гжегожа Крыховяка, поигравшего в «Севилье» и ПСЖ. Но оно и понятно: у «Локомотива» впервые за много лет на носу старт в Лиге чемпионов, и инвестиции в качество состава оправданны, они имеют финансовые резоны. «Зенит» года три игроков такого калибра в силу разнообразных обстоятельств не приобретал, и переход Маркизио – событие для петербургского клуба.

Контракт подписан на два года. Итальянец взял себе десятый номер, и болельщики уже в первый день отметили, что есть надежда на достойное продолжение победных традиций «десятки» в «Зените». Под этим номером в 21-м веке играли Андрей Кобелев, Андрей Аршавин и Мигель Данни. На наш вкус, Эмилиано Ригони своей игрой в прошлом сезоне этот номер больше дискредитировал, что лишь повышает ожидания от футбола в исполнении итальянца. Трогательная деталь: перед принятием окончательного решения Маркизио советовался с многолетним капитаном «Зенита», экс-товарищем новичка петербургского клуба по итальянской сборной Доменико Кришито (вроде бы Миммо даже посоветовал приличный петербургский ресторан).

В твиттере вечером понедельника итальянец поздоровался с футбольной петербургской общественностью на двух языках, одним из которых совершенно точно был английский: «The prestige of a great club. The most ambitious project. The same desire to win! Презтиж великой команды самый честолюбивы план такой же желание выигрывать!» Надо признать, что желания у новичка «Зенита» и у болельщиков определенно совпадают.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"