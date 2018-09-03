СКА проиграл «Торпедо», пропустив две шайбы за 36 секунд в конце матча

Хоккейный клуб СКА проиграл уже во втором матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2018/19. Со счетом 3:4 петербуржцы уступили нижегородскому «Торпедо» на выезде в Нижнем Новгороде в понедельник, 3 сентября.

Голы у СКА забили Никита Гусев (1 минута), Динар Хафизуллин (19) и Виктор Тихонов (34). «Торпедо» ответило шайбами Роберта Саболича (25), Владимира Галузина (37), Антона Шенфельда (56) и Дениса Паршина (57). Отметим, что между третьей и четвертой шайбой нижегородцев прошло всего 36 секунд. Ворота СКА защищал Магнус Хелльберг.

Напомним, что прошлый сезон армейцы с Невы начали с 20-матчевой победной серии – рекордной в истории КХЛ. В нынешнем сезоне СКА стартовал с разгрома действующего обладателя Кубка Гагарина «Ак Барса».