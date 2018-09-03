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Бизнес
03.09.2018 21:59
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«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров России

Ростуризм исключил из Единого реестра туроператоров сведения о компании «Натали Турс». Соответствующий приказ главы ведомства Олега Сафронова опубликован 3 сентября на сайте Ростуризма. 

Федеральное агентство воспользовалось правом исключения компании из реестра, вступившим в силу сегодня вместе с поправками в закон об основах турдеятельности в России, сообщает Ассоциация туроператоров.  

Из реестра исчезли ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали» и ООО туроператор «Натали Турс». Причиной исключения стала невозможность туроператора расплатиться с клиентами, путевки которых были аннулированы. В перечне осталось лишь одно юрлицо компании – ООО «Центр туризма "Согласие"», собственники позиционировали его как  проект для VIP-туризма.

АТОР отмечает, что исключение юридических лиц «Натали Турс» из реестра запускает механизм компенсации ущерба за счет финансовых гарантий, но большинство клиентов туроператора не сможет ими воспользоваться, передает «Интерфакс». Ранее АТОР сообщал, что клиенты «Натали Турс» не могут получить компенсации из-за того, что Таганский суд Москвы намеренно затягивает с рассмотрением их заявок. Кроме того, финансовых гарантий компании никак не хватит на выплаты всем пострадавшим. Ранее в «Ингосстрахе» рассказывали, что деятельность юридического лица «Панорама Тур» (через него туроператор продавал путевки) была застрахована всего на 50 млн рублей. При этом общая стоимость проданных туров приближается к 1,2 млрд руб.  

Справка:

В начале июля оператор «Натали Турс», работающий на рынке с 1992 года, аннулировал все проданные туры. Сперва руководство уверяло, что это лишь временные трудности и что испорченные отпуска будут компенсированы. Однако средств у туроператора оказалось недостаточно. 13 июля стало известно, что компания пытается «продать» своим пострадавшим клиентам гарантийные обязательства – призрачную возможность съездить в отпуск в следующем году. Также руководство «Натали Турс» вынудило своих сотрудников написать заявления об увольнении в обмен на июньскую зарплату. Следственный комитет и прокуратура начали проверку в отношении компании.

Более 800 жалоб на “Натали Турс”, из которых почти 200 приходится на Петербург, были поданы в Роспотребнадзор. В Российском союзе туриндустрии сообщали примерно о 6 тысячах заявлений на возмещение стоимости туров.

14 августа в «Натали Турс» заявили о прекращении операционной деятельности. Однако в тот же день передумали.

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