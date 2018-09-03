«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров России

Ростуризм исключил из Единого реестра туроператоров сведения о компании «Натали Турс». Соответствующий приказ главы ведомства Олега Сафронова опубликован 3 сентября на сайте Ростуризма.

Федеральное агентство воспользовалось правом исключения компании из реестра, вступившим в силу сегодня вместе с поправками в закон об основах турдеятельности в России, сообщает Ассоциация туроператоров.

Из реестра исчезли ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали» и ООО туроператор «Натали Турс». Причиной исключения стала невозможность туроператора расплатиться с клиентами, путевки которых были аннулированы. В перечне осталось лишь одно юрлицо компании – ООО «Центр туризма "Согласие"», собственники позиционировали его как проект для VIP-туризма.

АТОР отмечает, что исключение юридических лиц «Натали Турс» из реестра запускает механизм компенсации ущерба за счет финансовых гарантий, но большинство клиентов туроператора не сможет ими воспользоваться, передает «Интерфакс». Ранее АТОР сообщал, что клиенты «Натали Турс» не могут получить компенсации из-за того, что Таганский суд Москвы намеренно затягивает с рассмотрением их заявок. Кроме того, финансовых гарантий компании никак не хватит на выплаты всем пострадавшим. Ранее в «Ингосстрахе» рассказывали, что деятельность юридического лица «Панорама Тур» (через него туроператор продавал путевки) была застрахована всего на 50 млн рублей. При этом общая стоимость проданных туров приближается к 1,2 млрд руб.