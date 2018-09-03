«Зенит» подписал и заявил полузащитника сборной Италии. Клубу разрешили сделать это, хотя трансферное окно уже закрылось

Петербурскому футбольному клубу «Зенит» все-таки удалось усилить команду, хотя трансферное окно закрылось 1 сентября. Единственным новичком стал итальянский 32-летний полузащитник Клауидио Маркизио.

Как сообщает 3 сентября официальный сайт РФС, комитет федерации по статусу игроков разрешил петербургскому клубу заявить футболиста вне регистрационного периода. Это стало возможно благодаря тому, что бывший футболист «Ювентуса» являлся свободным агентом. В «Зените» уточнили, что контракт подписан на два года.

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Главное о Клаудио Маркизио: https://t.co/CvyuSmgFCT pic.twitter.com/z4THEKk203 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 3 сентября 2018 г.

Почти всю карьеру Маркизио выступал в «Ювентусе», воспитанником которого он и является, за исключением годичной аренды в «Наполи» в 2007 году в самом начале своей карьеры. На его счету 292 матча и 33 гола за «Ювентус». В составе туринского клуба он семь раз становился чемпионом Италии, трижды – обладателем Кубка страны и еще четыре раза побеждал в Суперкубке. 17 августа 32-летний полузащитник расторг контракт с родным «Ювентусом» по обоюдному согласию.

С 2009 года отыграл 55 матчей за сборную Италии, забил 5 голов. В составе национальной команды выиграл бронзовые медали Кубка конфедераций в 2013-м и серебро на чемпионате Европы в 2012-м.