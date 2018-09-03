Двуглавый рабочий орел. В дневниках для сургутских первоклассников скрестили символы России и СССР

Около 6 тысяч сургутских первоклассников получили бракованные дневники от местного департамента образования. На одной из первых страниц таких дневников изображен двуглавый орел с серпом и молотом. Фото с нелепой ошибкой появилось в соцсетях 3 сентября.

Несмотря на очевидную ошибку в изображении, текстовое описание герба верное. В одной из сургутских школ «Фонтанке» на условиях анонимности подтвердили, что школьники получили «неправильные» дневники. В данный момент департамент образования Сургута пытается договориться с ульяновским издательством об исправлении ошибки и перевыпуске тиража.

Пользователи соцсетей интересуются, как мог такой герб попасть на страницы школьного дневника. Многие считают, что это чья-то шутка.

Проект «Дневник сургутского первоклассника» реализуется с 2012 года. Он содержит в себе полезную краеведческую информацию. На сайте департамента образования можно полистать дневники двух предыдущих учебных годов. Их внутреннее наполнение идентично, поэтому сценарий с «диверсией» выглядит самым правдоподобным.