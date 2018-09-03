Рогозин заподозрил, что в разгерметизации «Союза» виноват космонавт со сверлом

Глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку корабля «Союз» могли умышленно повредить прямо в космосе. Фантастическую версию вечером 3 сентября процитировала Meduza.

«Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем, — преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом. Где эти действия производились? На Земле или уже на орбите?» — задается вопросом Рогозин.

Глава «Роскосмоса» сообщил, что на обшивку явно воздействовали изнутри. «Там несколько попыток воздействия сверлом, срыв сверла. Очень интересная история, выясняем» — сказал глава космической корпорации.

30 августа на корабле «Союз» произошла утечка воздуха. Российские космонавты самостоятельно заделали трещину в обшивке бытового отсека эпоксидной смолой. Сразу же после аварии Рогозин говорил, что причиной происшествия могло стать столкновение «Союза» с метеоритом. Позже в СМИ появилась версия о производственном браке — якобы лишнее отверстие просверлили при производстве, а брак не удалось обнаружить, поскольку дырку заклеили специальным клеем.