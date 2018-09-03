Три сотни свечей зажгли в Петербурге в память о трагедии в Беслане

Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"

На Малой Садовой улице прошла акция памяти жертв теракта в Беслане. Сторонники движения «Весна» в день трагедии зажгли 334 свечи в центре города.

Акция прошла без происшествий. Почтить память погибших пришло порядка трех десятков человек, за ними наблюдали полицейские, приехавшие на трех автомобилях.

«Мы помним и не можем позволить себе забыть того, что произошло в бесланской школе № 1 в Северной Осетии. Каждый год мы приходим, чтобы почтить вечную память невинных жертв теракта и разделить горе и боль тех, чья жизнь была расколота на «до» и «после» Беслана, тех, кто потерял своих родных в тот страшный день, 3 сентября 2004 года. Каждое 3 сентября мы видим скорбь и слезы на глазах пришедших. И мы знаем, что ровно через год снова встретим этих людей. Как бы страшно и больно ни было, это трагедия, которую нельзя забыть», – отметили в движении «Весна».

1 сентября 2004 года группа вооруженных боевиков в масках и бронежилетах приехала в Беслан и захватила школу № 1, где в тот момент проходила утренняя линейка. В заложниках оказались 1 тысяча 128 человек – главным образом дети. Их удерживали в школе в течение трех дней.В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Ранения получили 728 заложников и жителей Беслана, а также 55 сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.